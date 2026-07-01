Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 36,25 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte in etwa der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig gehe er davon aus, dass sich die Kernmarke und das China-Geschäft weiter verbessern werden, was seine Anlageempfehlung stütze./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 15:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 15:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
71,38 €
|Abst. Kursziel*:
83,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
71,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,99%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research