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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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71,20 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 36,25 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
71,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte in etwa der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig gehe er davon aus, dass sich die Kernmarke und das China-Geschäft weiter verbessern werden, was seine Anlageempfehlung stütze./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 15:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 15:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
71,38 €		 Abst. Kursziel*:
83,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
71,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,99%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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