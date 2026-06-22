Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 40,88 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
79,88 €
|Abst. Kursziel*:
50,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
78,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,98%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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