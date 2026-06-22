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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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78,44 EUR -1,50 EUR -1,88 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 40,88 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Barclays Capital

Volkswagen (VW) vz Overweight

08:21 Uhr
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
78,44 EUR -1,50 EUR -1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
79,88 €		 Abst. Kursziel*:
50,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
78,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,98%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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