AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,87 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Ausschüttungspolitik des Autozulieferers sei sehr positiv, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sei durch die starke Bilanz auch gut untermauert./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,10 €
|Abst. Kursziel*:
66,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,27%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUMOVIO
|11:56
|AUMOVIO Buy
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