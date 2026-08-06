Diageo Aktie
Marktkap. 42,61 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Hold" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im Geschäftsjahr 2026 besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2027 lägen ebenfalls höher, mittelfristig liege man allerdings unter dem Konsens./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|14:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG