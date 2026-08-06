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UBS AG

Deutsche Telekom Buy

11:41 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die größte Überraschung des Quartalsberichts sei die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,72 €		 Abst. Kursziel*:
26,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,61%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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