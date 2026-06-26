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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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74,34 EUR -2,88 EUR -3,73 %
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 37,8 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
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RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
74,34 EUR -2,88 EUR -3,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach dem angekündigten Verkauf der Mehrheit an der Großmotorentochter Everllence auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Transaktion sei erwartet worden, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der implizite Unternehmenswert von Everllence liege deutlich über den Erwartungen der Anleger. Da VW eine Minderheitsbeteiligung behalte, ergebe sich für den Autobauer eine interessante Option. Denn der neue Eigentümer, der Investor Bain Capital, könnte sich per Börsengang wieder von Everllence trennen - wodurch Volkswagen wiederum auch an einer künftigen Wertschöpfung teilhaben könnte./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
74,52 €		 Abst. Kursziel*:
75,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
74,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,22%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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