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Under Armour Aktie

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UBS AG

Under Armour Buy

10.08.26
Under Armour Buy
Aktie in diesem Artikel
Under Armour Inc.
5,02 EUR -0,23 EUR -4,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 US-Dollar belassen. Die Senkung der Umsatzprognose dürfte die Stimmung gegenüber der Aktie etwas eintrüben, schrieb Jay Sole am Freitag anlässlich der jüngsten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Buy

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 10,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 5,64		 Abst. Kursziel*:
77,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 5,84		 Abst. Kursziel aktuell:
71,23%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 10,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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