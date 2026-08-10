Under Armour Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V
ISIN US9043111072
Symbol UAA
AI Analyse
Under Armour Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 US-Dollar belassen. Die Senkung der Umsatzprognose dürfte die Stimmung gegenüber der Aktie etwas eintrüben, schrieb Jay Sole am Freitag anlässlich der jüngsten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Zusammenfassung: Under Armour Buy
|Unternehmen:
Under Armour Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 10,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 5,64
|Abst. Kursziel*:
77,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 5,84
|Abst. Kursziel aktuell:
71,23%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 10,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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