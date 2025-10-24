DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.710 +0,6%MSCI World 4.407 +0,8%Top 10 Crypto 15,81 +6,2%Nas 23.563 +1,5%Bitcoin 98.697 +0,3%Euro 1,1636 +0,1%Öl 66,25 +0,9%Gold 3.982 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugzeuge in München werden künftig selbst abgefertigt Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugzeuge in München werden künftig selbst abgefertigt
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Under Armour Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,18 EUR +0,01 EUR +0,23 %
FSE
4,86 USD +0,05 USD +1,04 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,78 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0HL4V

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9043111072

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UAA

UBS AG

Under Armour Buy

15:26 Uhr
Under Armour Buy
Aktie in diesem Artikel
Under Armour Inc.
4,18 EUR 0,01 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten des Sportmodehändlers dürften im abgelaufenen Quartal mau gewesen sein, schrieb Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Markt schätze die Umsatzentwicklung in Nordamerika weiterhin als schwierig ein./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Buy

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 7,50
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 4,93		 Abst. Kursziel*:
52,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 4,86		 Abst. Kursziel aktuell:
54,48%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 6,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Under Armour Inc.

15:26 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.25 Under Armour Buy UBS AG
15.05.25 Under Armour Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Under Armour Inc.

finanzen.net Under Armour Aktie News: Under Armour zieht am Abend an
finanzen.net Under Armour Aktie News: Under Armour gewinnt am Freitagnachmittag
finanzen.net S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Erste Schätzungen: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet
FSG Trading Idee Trading Idee: Under Armour - Weiterer Kursrückgang erwartet
BNP Paribas dailyAktien: Under Armour – Weiterer Abwärtsdruck
finanzen.net S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights lululemon athletica, NIKE and Under Armour
PR Newswire UNDER ARMOUR ANNOUNCES SECOND QUARTER FISCAL 2026 EARNINGS CONFERENCE CALL DATE
Zacks Under Armour Struggles With Weak Demand Across Global Markets
Benzinga Demystifying Under Armour: Insights From 9 Analyst Reviews
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights lululemon athletica, NIKE and Under Armour
Benzinga Where Under Armour Stands With Analysts
Benzinga Under Armour Analysts Slash Their Forecasts After Q1 Results
Benzinga Expert Outlook: Under Armour Through The Eyes Of 13 Analysts
RSS Feed
Under Armour Inc. zu myNews hinzufügen