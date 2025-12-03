E.ON Aktie
Marktkap. 40,67 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. James Brand befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den von der Bundesnetzagentur vorgestellten neuen Regelungen für die Gas- und Stromnetzbetreiber in Deutschland. Seiner Meinung nach gibt es einige Verbesserungen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,02 €
|Abst. Kursziel*:
13,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|15:31
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|15:31
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|14:36
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research