E.ON Aktie

Marktkap. 40,67 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
Deutsche Bank AG

EON SE Buy

15:31 Uhr
EON SE Buy
E.ON SE
E.ON SE
15,03 EUR -0,51 EUR -3,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. James Brand befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den von der Bundesnetzagentur vorgestellten neuen Regelungen für die Gas- und Stromnetzbetreiber in Deutschland. Seiner Meinung nach gibt es einige Verbesserungen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,02 €		 Abst. Kursziel*:
13,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

