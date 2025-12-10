DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Oracle 871460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 SAP 716460 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen schwächer erwartet -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

National Grid Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
12,70 EUR -0,10 EUR -0,78 %
STU
11,77 CHF -0,13 CHF -1,07 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 64,04 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DQWX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BDR05C01

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NGGTF

Bernstein Research

National Grid Outperform

14:36 Uhr
National Grid Outperform
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
12,70 EUR -0,10 EUR -0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber und erwähnte dabei explizit SSE, National Grid, Redeia und Terna./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Outperform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
12,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,02 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

14:36 National Grid Outperform Bernstein Research
05.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 National Grid Overweight Barclays Capital
14.11.25 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 am Nachmittag mit Verschnaufpause
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur National Grid-Aktie im November 2025
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
Zacks Why National Grid Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
RSS Feed
National Grid plc zu myNews hinzufügen