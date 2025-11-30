DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.874 +0,7%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Die Expertenmeinungen zur National Grid-Aktie im November 2025

30.11.25 18:00 Uhr
National Grid plc
Die National Grid-Aktie wurde im November 2025 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 12,00 GBP für die National Grid-Aktie, was einem Anstieg von 0,53 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 11,47 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research13,00 GBP13,3914.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.12,54 GBP9,3807.11.2025
Deutsche Bank AG11,50 GBP0,3107.11.2025
UBS AG10,70 GBP-6,6706.11.2025
JP Morgan Chase & Co.12,25 GBP6,8506.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
14.11.2025National Grid OutperformBernstein Research
07.11.2025National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025National Grid NeutralUBS AG
06.11.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025National Grid OutperformBernstein Research
07.11.2025National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025National Grid NeutralUBS AG
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
