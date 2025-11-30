Die Expertenmeinungen zur National Grid-Aktie im November 2025
Die National Grid-Aktie wurde im November 2025 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 12,00 GBP für die National Grid-Aktie, was einem Anstieg von 0,53 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 11,47 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|13,00 GBP
|13,39
|14.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|12,54 GBP
|9,38
|07.11.2025
|Deutsche Bank AG
|11,50 GBP
|0,31
|07.11.2025
|UBS AG
|10,70 GBP
|-6,67
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|12,25 GBP
|6,85
|06.11.2025
