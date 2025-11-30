November 2025: Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wurde im November 2025 von 7 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 139,43 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 36,28 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 103,15 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 150,00 USD 45,42 25.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 150,00 USD 45,42 17.11.2025 Jefferies & Company Inc. 151,00 USD 46,39 12.11.2025 UBS AG 117,00 USD 13,43 07.11.2025 Jefferies & Company Inc. 151,00 USD 46,39 04.11.2025

Redaktion finanzen.net