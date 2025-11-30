DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.874 +0,7%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
November 2025: Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie

30.11.25 18:00 Uhr
Die BioNTech (ADRs)-Aktie wurde im November 2025 von 7 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 139,43 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 36,28 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 103,15 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 USD45,4225.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 USD45,4217.11.2025
Jefferies & Company Inc.151,00 USD46,3912.11.2025
UBS AG117,00 USD13,4307.11.2025
Jefferies & Company Inc.151,00 USD46,3904.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
