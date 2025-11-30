November 2025: Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die BioNTech (ADRs)-Aktie wurde im November 2025 von 7 Experten analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 139,43 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 36,28 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 103,15 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 USD
|45,42
|25.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 USD
|45,42
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|151,00 USD
|46,39
|12.11.2025
|UBS AG
|117,00 USD
|13,43
|07.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|151,00 USD
|46,39
|04.11.2025
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
