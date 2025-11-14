DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
BioNTech (ADRs) Aktie

Marktkap. 21,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2

ISIN US09075V1026

Symbol BNTX

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BioNTech (ADRs) Buy

08:16 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Harry Gillis verglich am Freitagabend die Situation bei Biontech mit jener bei Moderna, und untermauerte seine Präferenz für den Mainzer Antikörperspezialisten. Bei Biontech seien die regulatorischen Risiken deutlich geringer und es seien herausragende Fortschritte in der Onkologie-Produktpipeline erzielt worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

