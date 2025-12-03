DAX23.707 ±-0,0%Est505.696 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.398 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,93 +0,9%Gold4.214 +0,2%
Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: Übernahme auf der Zielgeraden

03.12.25 15:36 Uhr
Ein großer deutscher Biotech-Deal biegt auf die Zielgerade ein.

BioNTech (ADRs)
83,95 EUR 0,95 EUR 1,14%
CureVac
4,43 EUR 0,05 EUR 1,10%
Das Übernahmeangebot des Mainzer Unternehmens BioNTech für CureVac wurde von einer großen Mehrheit der Anteilseigner des Tübinger Rivalen angenommen. Bis zum Ablauf einer ersten Angebotsfrist an diesem Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) wurden rund 81,74 Prozent der CureVac-Anteile in BioNTech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary Shares", kurz: ADS) getauscht, wie BioNTech mitteilte. Damit ist die Mindestannahmeschwelle von 80 Prozent überschritten.

Nachangebotsfrist bis 18. Dezember

BionTech hatte bei dem im Juni bekanntgewordenen Angebot 5,46 US-Dollar für jede CureVac-Aktie angesetzt. Das entspricht einer Bewertung des Tübinger Unternehmens von etwa 1,25 Milliarden US-Dollar (1,08 Milliarden Euro). CureVac-Aktionäre, die einen solchen Tausch noch nicht vollzogen haben, können dies noch bis zum 18. Dezember tun, wie BioNTech erklärte. Dann ende eine sogenannte Nachangebotsfrist.

Die dann noch verbliebenen Anteilsscheine werden laut BioNTech selbst dann umgetauscht, wenn der Anteilseigner dies nicht tue. Diesem Prozedere hätten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von CureVac zugestimmt. Dann könnten allerdings zusätzliche Steuern auf Aktionäre zukommen. Abgeschlossen werden soll die schon vom Vorstand und den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigte Übernahme voraussichtlich noch in diesem Jahr.

BioNTech und CureVac waren einst Kontrahenten im Rennen um einen Corona-Impfstoff, beide galten als Hoffnungsträger der deutschen Biotech-Landschaft. Während die Mainzer mit ihrem Vakzin gegen Covid-19 auf mRNA-Basis weltbekannt wurden und Milliarden verdienten, zog CureVac seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen vergleichsweise geringer Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück. Nun soll die Expertise von CureVac mit dazu beitragen, dass BioNTech der Zulassung von Krebstherapien auf mRNA-Basis näherkommt.

Die BioNTech-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,93 Prozent auf 97,00 US-Dollar. Für die CureVac-Aktie geht es derweil um 1,37 Prozent auf 5,18 US-Dollar nach oben.

MAINZ/TÜBINGEN (dpa-AFX)

