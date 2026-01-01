Um 18 Uhr live: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen

Sicherheit & Comfort

Mit Krypto ins neue Jahr starten! Wallet, Broker oder ETP? Jan Altmann zeigt dir heute Abend ab 18 Uhr die sichersten und effizientesten Verwahrungsmöglichkeiten für Bitcoin, Ethereum und Co.!

Der Jahresstart ist der perfekte Moment, um das eigene Portfolio neu zu sortieren - auch im Bereich Kryptowährungen. Doch Krypto ist nicht gleich Krypto: Ob selbst verwaltete Wallet, Konto bei einem Kryptobroker oder ETF-ähnliche Krypto-ETPs - jede Variante bringt eigene Chancen, Risiken und Anforderungen mit sich. Lass uns das im Krypto-Webinar zum Jahresstart klären! Bitcoin ist nicht nur das achtwertvollste Asset der Welt, sondern auch ein Rendite-Booster, der in den letzten zehn Jahren alle traditionellen Anlageklassen in den Schatten gestellt hat. Doch der Weg zum Krypto-Investment ist komplex: Wallet, Broker oder ETP?

Im Mittelpunkt stehen die drei gängigsten Wege, Kryptowährungen zu halten: selbstverwaltete Wallets, Konten bei Kryptobrokern und börsengehandelte Krypto-ETPs. Jede dieser Varianten bringt eigene Vorzüge mit - von maximaler Kontrolle über volle Bequemlichkeit bis hin zu regulierten Strukturen fürs Depot. Du bekommst im Webinar für Krypto-Neulinge und -Profis einen klaren Überblick, wo sich Kosten verstecken, wie sich Sicherheitsniveaus unterscheiden und welche Lösung für welchen Anlegertyp wirklich Sinn ergibt.

Hör auf, dich von der Komplexität abschrecken zu lassen! Nimm dir die Zeit zum Jahresstart und lerne, welche Verwahrungsstrategie die beste für dich ist. Jan Altmann liefert dir den detaillierten Überblick, den du für eine fundierte Entscheidung brauchst. Sichere dir jetzt deinen Platz für heute Abend ab 18 Uhr und sorge dafür, dass dein Depot im neuen Jahr einen gesicherten Krypto-Zuwachs bekommt!

Dein Experte im Webinar

Jan Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Vor seinem Wechsel zu Bitwise war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht. Neben der Markt- und ETF-Analyse hatte der ETF-Experte über 25.000 private Anleger live in seinen Webinaren zu Gast und hat den Top10-Investmentpodcast von justETF produziert.