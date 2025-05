In eigener Sache

Der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares bietet Investoren eine völlig neue Möglichkeit, diversifiziert in den Kryptomarkt zu investieren.

Werte in diesem Artikel

Krypto­währungen wie Bitcoin und Ethereum sind gefragter denn je - bei privaten wie insti­­tutio­nellen Investoren. Anleger setzen damit auf attrak­tive Rendite­­chancen, Portfolio-Diversi­­fikation und eine Investition in Zukunfts­­technologie.

Seit Kurzem bietet Dir finanzen.net eine völlig neue und innovative Möglichkeit, mit der auch Du unkompli­ziert, effizient und diversi­­fiziert in die wichtigsten Krypto­währungen investieren kannst: Gemeinsam mit CoinShares haben wir den finanzen.net Top 10 Crypto Index entwickelt. In diesen Index kannst Du ganz einfach investieren über den CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP (WKN A4A50V).

» Informiere Dich hier zum Top 10 Crypto ETP

Ab sofort keine neuen Krypto-Trends mehr verpassen

Der CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab - und damit die Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen. Der Crypto-Index wird viertel­jährlich angepasst und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutend­sten Krypto­währungen investiert und damit immer ganz nah am Krypto­markt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist zu 100 % physisch mit realen Krypto­währungen unterlegt

Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investment­produkte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. ETFs sind eine Unter­kategorie der ETPs und bilden in der Regel Aktien­indizes wie den DAX ® ab.

Über CoinShares

CoinShares verwaltet rund 6 Milliarden US-Dollar und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche.

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Wer Kryptos "staket" profitiert von Belohnungen, von denen auch Anleger im Top 10 Crypto ETP profitieren.

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen. Der ETP ist zu den üblichen Handelszeiten bei XETRA oder Gettex handelbar.





WKN: A4A50V

ISIN: GB00BMY36D37

Übrigens: Bei finanzen.net ZERO kannst Du auch via Sparplan in den neuen Top 10 Crypto-ETP investieren. Du hast noch kein ZERO-Konto? Dann hole es Dir hier mit wenigen Klicks!

» Informiere Dich gleich hier über den Top 10 Crypto ETP!

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketing­mitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Risikohinweis: Diese Marketing­mitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Krypto­währungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für speku­lative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wert­entwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals ver­kraften können.