Devisen: Euro fällt wieder unter 1,16 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im späten New Yorker Devisenhandel die Marke von 1,16 US-Dollar nicht halten können. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1580 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1574 (Freitag: 1,1512) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8640 (0,7545) Euro gekostet.

Die Verunsicherung an den Märkten mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten hielt sich in Grenzen. "Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat wenig Potenzial, sich regional auszuweiten, solange es nicht zu einer Sperrung der Straße von Hormuz kommt", kommentierten Experten der Dekabank./bek/he