Rüstungswerte im Blick

Deutsche Rüstungswerte zeigen sich am Montag mit Schwankungen, nachdem sich Israel und der Iran auch am Wochenende weiter gegenseitig mit Angriffen überzogen haben.

• Rüstungswerte am Montag volatil

• Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskaliert weiter

• Geopolitische Bedrohungen verschärft

Die Aktie von Rheinmetall steht am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 1,73 Prozent tiefer bei 1.764,50 Euro. Papiere von RENK fallen zeitweise um 1,36 Prozent auf 70,43 Euro, während HENSOLDT-Aktien via XETRA zeitweise bei 92,85 Euro um 1,43 Prozent niedriger notieren. Sie hatten am Vormittag allesamt noch Gewinne verzeichnet.

Gewaltspirale im Nahen Osten im Fokus

Frische Analysen oder Unternehmensnachrichten gibt es am Montag bislang nicht, die Anleger blicken vor allem auf die Situation im Nahen Osten. Die dortige Eskalation zwischen Israel und dem Iran verschärft die globalen geopolitischen Bedrohungen weiter, die die deutschen Rüstungsunternehmen bereits in der jüngsten Vergangenheit nach oben getrieben haben.

Auch am Wochenende griff Israel den Iran mehrfach aus der Luft an, das Ziel dabei ist vor allem die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Der Iran antwortete seinerseits mit Gegenangriffen. Im Iran wurden laut "dpa-AFX" seit dem Beginn der israelischen Großoffensive in der Nacht zu Freitag nach offiziellen Angaben mindestens 224 Menschen getötet. Fast 1300 Menschen seien verletzt. Auch in Israel gibt es Tote und Verletzte.

