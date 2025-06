Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 1.749,50 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 1.749,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.745,50 EUR. Bei 1.809,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 165.283 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Abschläge von 74,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.804,50 EUR.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

