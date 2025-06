Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Montagmittag ins Plus

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.805,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 1.805,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.829,00 EUR zu. Bei 1.809,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.603 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,76 Prozent.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,39 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.804,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,31 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,88 EUR je Rheinmetall-Aktie.

