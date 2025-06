Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 1.769,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1.769,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.805,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.767,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 36.174 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Kursverlust von 75,28 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.793,71 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Aktiensplit bei Rheinmetall-Aktie voraus? Experte sieht Chance für starken Kursanstieg