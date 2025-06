Klingbeil will Verteidigungsausgaben auf bis zu 3,5% des BIP erhöhen

DOW JONES--Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil ist bereit, die deutschen Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren auf bis zu 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu steigern. "Wenn es am Ende heißt, drei Prozent, dann machen wir drei Prozent, wenn es heißt 3,5 Prozent, dann machen wir 3,5 Prozent", sagte Klingbeil am Montagabend beim Ständehaus-Treff der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. In diesem Jahr werde Deutschland im Bundeshaushalt "erst mal zwei Prozent" ausgeben, so Klingbeil. Auf dem Nato-Gipfel Ende Juni werde aber voraussichtlich eine deutlich höhere Zahl für die Mitgliedsländer festgelegt.

June 16, 2025