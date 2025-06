Rally geht weiter

Die japanische Investmentgesellschaft Metaplanet setzt ihre Bitcoin-Strategie fort und greift bei der größten Kryptowährung erneut kräftig zu.

• Metaplanet-Aktie mit Kurssprung in Tokio

• Bitcoin-Bestand aufgestockt

• Frische Mittel für weitere Bitcoin-Käufe

Wer­bung Wer­bung

Per Pressemitteilung hat Metaplanet am heutigen Montag den Zukauf von weiteren 1.112 Bitcoin bekannt gegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug dabei 15.182.668 Yen pro Bitcoin - umgerechnet etwa 105.400 US-Dollar pro Coin. Das Gesamtvolumen der Transaktion lag somit bei rund 16,88 Milliarden Yen.

Metaplanet baut Bitcoin-Bestand auf 10.000 aus

Insgesamt hält Metaplanet nun exakt 10.000 Bitcoin, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Der Durchschnittspreis aller bisherigen Käufe liegt laut Unternehmensangaben bei 13.915.230 Yen pro Bitcoin, was umgerechnet etwa 96.570 US-Dollar pro Bitcoin entspricht. Aktuell kostet ein Bitcoin laut Angaben auf "CoinMarketCap" rund 106.622 US-Dollar. Somit zahlt sich die Kryptostrategie für Metaplanet aktuell aus.

Bei den Anlegern kamen die Bitcoin-Käufe jedenfalls gut an: Die Metaplanet-Aktie stieg am Montag an der japanischen Börse letztlich um 25,58 Prozent auf 1.895,00 Yen. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier bereits um rund 431 Prozent verteuert.

Metaplanet messe den Erfolg seiner Bitcoin-Strategie unter anderem anhand der sogenannten "BTC-Rendite", heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Kennzahl "spiegelt die prozentuale Veränderung des Verhältnisses der gesamten Bitcoin-Bestände zu den vollständig verwässerten ausstehenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum wider". Im laufenden Quartal beträgt die BTC-Rendite laut Unternehmensangaben aktuell 87,2 Prozent, nach 95,6 Prozent im Zeitraum von Januar bis Ende März.

Wer­bung Wer­bung

Strategische Finanzierung sichert weitere Bitcoin-Käufe

Metaplanet nutzt für seine Bitcoin-Offensive eine ausgeklügelte Finanzierungsstruktur. Seit Jahresbeginn wurden über mehrere Nullkupon-Anleihen und Aktienoptionsprogramme bereits Mittel in Milliardenhöhe eingesammelt. Auch hier wurden heute per Pressemitteilung Neuigkeiten verkündet: So flossen dem Unternehmen zum Wochenstart erneut rund 210 Millionen US-Dollar über die Ausgabe der 18. Serie von Wandelanleihen zu - erneut zweckgebunden für Bitcoin-Käufe. Die Anleihen werden voraussichtlich am 12. Dezember 2025 fällig, wobei die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an zukünftige Mittelbeschaffungsaktivitäten geknüpft ist, wie es weiter heißt.

Redaktion finanzen.net