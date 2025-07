Ausnahmezustand

Am Kryptomarkt herrscht Ausnahmezustand. Der Bitcoin rast von Rekord zu Rekord und zieht Kryptotitel mit nach oben.

• Bitcoin-Rally beflügelt Krypto-Aktien

• Unternehmen stocken BTC-Bestände massiv auf

• Politische Entscheidungen in den USA im Fokus



Bis auf 123.200 US-Dollar schoss der Wert eines Bitcoins zum Wochenstart nach oben. Zuletzt schrumpften die Gewinne zwar wieder etwas, die Ur-Kryptowährung hält sich aber weiter in deutlich höheren Sphären auf, als zuletzt.

Krypto-Titel wie Strategy und Coinbase ziehen an

Die Kursrally am Kryptomarkt schlägt sich auch bei Unternehmen der Branche nieder. Die Aktie des weltgrößten Bitcoin-HODLers auf Unternehmensebene, Strategy, zieht an der US-Börse NASDAQ zeitweise um 4,19 Prozent auf 452,77 US-Dollar an und baut damit ihr Kursplus der vergangenen Tage und Wochen weiter aus.

Auch Aktien der Kryptobörse Coinbase reagieren positiv und zeigen sich zeitweise 1,54 Prozent höher bei 393,03 US-Dollar, während Titel des Brokers Robinhood mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 99,72 US-Dollar notieren.

Unternehmen decken sich reihenweise mit BTC ein

Der Strategy-CEO Michael Saylor kommentierte die jüngste Rally am Kryptomarkt mit den Worten: "Shortet Bitcoin, wenn ihr Geld hasst", und nahm damit auch Bezug auf die zahlreichen Kritiker, die seinem Unternehmen immer wieder vorwerfen, sich mit der aggressiven Bitcoin-Kauf-Strategie zu sehr von der Entwicklung eines einzelnen Assets abhängig zu machen.

Short Bitcoin if you hate money. - Michael Saylor (@saylor) July 13, 2025

Darüber hinaus repostete der Top-Manager eine Reihe Beiträge von Bitcoin-Käufen, die gerade stattgefunden haben. So hat Metaplanet, ein japanisches Unternehmen, das eine ähnliche Geschäftsstrategie verfolgt, wie Strategy, 797 BTC für ca. 93,6 Millionen US-Dollar zu 117.451 US-Dollar pro Bitcoin erworben. Die Rendite im Jahresverlauf gab das Unternehmen mit 435,9 Prozent an. Insgesamt befinden sich derzeit 16.352 BTC im Wert von 1,64 Milliarden US-Dollar im Besitz, wie Metaplanet-CEO Simon Gerovich auf X verkündete.

Metaplanet has acquired 797 BTC for ~$93.6 million at ~$117,451 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 435.9% YTD 2025. As of 7/14/2025, we hold 16,352 $BTC acquired for ~$1.64 billion at ~$100,191 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/zFSH0WIima - Simon Gerovich (@gerovich) July 14, 2025

Auch das Halbleiterunternehmen Sequans hat einem X-Post zufolge weitere 683 Bitcoins für ca. 79 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von ca. 116.213 US-Dollar pro Bitcoin erworben.

Sequans has purchased an additional 683 bitcoin for ~$79 million at an average price of ~$116,213 per bitcoin. As of 07/14/2025 we hodl ~1053 bitcoin acquired for ~$120 million at an average price of ~$113,893 per bitcoin. $SQNShttps://t.co/PUjbX7MEkW pic.twitter.com/TTdSzK5Sdg - SEQUANS (@Sequans) July 14, 2025

Daneben hat die Blockchain Group den Erwerb von 29 BTC für ca. 2,8 Millionen Euro verkündet und erklärt, dass nunmehr 1.933 BTC im Firmenbesitz sind - die erzielte Rendite liege seit Jahresbegin bei 1.368,3 Prozent.

?? The Blockchain Group confirms the acquisition of 29 BTC for ~€2.8 million, the holding of a total of 1,933 BTC, and a BTC Yield of 1,368.3% YTD??



Full Press Release (EN): https://t.co/XousymtoAU



Full Press Release (FR): https://t.co/3VgDIeVPpr



BTC Strategy (EN):… pic.twitter.com/ZvUZcEwGYL - The Blockchain Group (@_ALTBG) July 14, 2025

Kryptowoche voraus

Marktbeobachter führen den jüngsten Höhenflug auf bevorstehende politische Entscheidungen in den USA zurück. An den Märkten machten zuletzt Spekulationen die Runde, wonach die Handelsregeln für Bitcoin gelockert werden könnten. Analyst Timo Emden von Emden Research verwies in diesem Zusammenhang auf die laufende "Crypto Week". In deren Rahmen werden in den USA mehrere gesetzgeberische Weichenstellungen erwartet, die den Krypto-Markt maßgeblich beeinflussen könnten.



Redaktion finanzen.net