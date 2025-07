Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Der S&P 500 stieg im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 6.263,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47,955 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,350 Prozent auf 6.247,34 Punkte an der Kurstafel, nach 6.225,52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.269,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.231,43 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,067 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 09.06.2025, einen Stand von 6.005,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2025, wurde der S&P 500 auf 5.456,90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2024, lag der S&P 500 bei 5.576,98 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,73 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.284,65 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AES (+ 19,78 Prozent auf 13,26 USD), PTC (+ 17,65 Prozent auf 210,47 USD), Coinbase (+ 5,36 Prozent auf 373,85 USD), DR Horton (+ 5,36 Prozent auf 138,41 USD) und Advance Auto Parts (+ 4,77 Prozent auf 58,37 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen The Hershey (-4,70 Prozent auf 161,95 USD), Monster Beverage (-3,28 Prozent auf 59,57 USD), Altria (-3,01 Prozent auf 57,75 USD), Omnicom Group (-2,89 Prozent auf 72,50 USD) und Globe Life (-2,88 Prozent auf 117,60 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 39.883.755 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,331 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

