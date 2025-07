DAX mit Rekord -- Asiens Börsen uneins -- Meta steigt wohl bei EssilorLuxottica ein -- Merck & Co greift wohl nach Verona Pharma -- Apple verliert Top-Manager -- Airbus, NEL, BVB im Fokus

Von der globalen Nachrichtenlage kommen nur wenige Impulse: Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich weiterhin auf den ungelösten Zollstreit zwischen den USA und der EU. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zuletzt unzufrieden über den Stand der Gespräche und drohte mit sogenannten reziproken Zöllen. Diese könnten kurzfristig angekündigt und zum 1. August wirksam werden - falls es bis dahin keine Einigung gibt. Darüber hinaus blicken die Märkte gespannt auf den bevorstehenden Start der Berichtssaison zum zweiten Quartal, die in den kommenden Tagen an Fahrt aufnehmen dürfte.

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag vor dem Hintergrund der anhaltende Unklarheit im Zollstreit uneinheitlich.

So eröffnete der Dow Jones knapp im Minus und fiel im Verlauf noch etwas zurück. Letztlich verlor er 0,37 Prozent auf 44.240,76 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegt sich derweil seitwärts, nachdem er zum Start noch leicht zulegen konnte. Er verabschiedete sich 0,03 Prozent höher bei 20.418,46 Zählern in den Feierabend.

Am Vortag hatte Trump die ursprünglich für Mittwoch geplanten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass auch dieses neue Datum nicht endgültig sei. Am Dienstag stellte er dann auf seiner Plattform Truth Social klar: An diesem Datum hat sich nichts geändert, und es wird sich auch nichts ändern. Mit anderen Worten: Alle Beträge sind ab dem 1. AUGUST 2025 fällig". Zudem betonte er, dass es keine weiteren Aufschübe geben werde. Im Streit mit der EU kündigte Trump außerdem einen Brief an und zeigte sich zuversichtlich, dass bald eine Einigung erzielt werden könnte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken