Rally geht weiter

Die Auftragslage bei DroneShield bleibt weiter außerordentlich gut: Ein neuer Regierungsauftrag sorgt für konstant gefüllte Auftragsbücher.

• DroneShield erhält 11,7-Millionen-Dollar-Folgeauftrag

• Auftragslage überaus robust

• Aktie seit Jahresbeginn mit über 230 % Kursplus



Der Anti-Drohnen-Spezialist DroneShield hat abermals positive Nachrichten zu vermelden: Das Unternehmen hat einen zweijährigen Forschungs- und Entwicklungsauftrag im Wert von 11,7 Millionen US-Dollar vom Verteidigungsministerium erhalten. Konkret kam die Order von einem Five-Eyes-Verteidigungskunden: Five Eyes ist ein nachrichtendienstliches Bündnis, das aus Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten besteht.

Folgeauftrag bringt weitere Millionen

Um wen es sich dabei genau handelt, wurde nicht bekannt, auch in der Vergangenheit hatte DroneShield sich aber mit Blick auf seine Kundenbasis eher bedeckt gehalten. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, handelte es sich in diesem Fall um einen zweijährigen Folgeauftrag eines früheren Vertrags von DroneShield über 9,9 Millionen US-Dollar mit demselben Verteidigungskunden. DroneShield hatte zuvor drei Forschungs- und Entwicklungsaufträge erhalten, darunter zwei Folgeaufträge im Wert von rund 14,4 Millionen US-Dollar von demselben Five-Eyes-Kunden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

CEO lobt sein Unternehmen

Oleg Vornik, CEO von DroneShield, sieht in dem jüngsten Auftrag auch eine Bestätigung für das Geschäftsmodell seines Unternehmens: "Mehrere Folgeverträge sind der entscheidende Maßstab für unsere Leistung. Als australisches, souveränes Unternehmen, das weltweit Leistungen erbringt, ist DroneShield stolz darauf, weiterhin mehrjährige Verträge in nennenswertem Umfang mit diesem Kunden abzuschließen."

Auftragsbücher prall gefüllt

Die Dienstleistungen von DroneShield sind weiter stark nachgefragt. Zuletzt hatte das australische Unternehmen zunächst einen Rekordauftrag mit einem europäischen Militär gesichert, nur wenige Tage später folgte ein 9,5 Millionen US-Dollar-Deal aus Lateinamerika.

Die jüngsten Erfolge haben deutliche Spuren beim Kurs der DroneShield-Aktie hinterlassen: Seit Jahresbeginn haussiert der Anteilsschein und legte in diesem Zeitraum rund 234 Prozent zu. Allein in den letzten drei Monaten haben Anleger ein Plus von 192 Prozent in ihren Depots. Auch am Dienstag zeigten sich Investoren weiter in Kauflaune: An der australischen Börse ging es zuletzt um 4,07 Prozent auf 2,560 AUD nach oben.



Redaktion finanzen.net