Ab dem Jahr 2027 plant Apple die Einführung eines tragbaren Geräts in Brillenform. Diese Smartglasses sollen keine technische Spielerei sein, sondern gezielt als Teil einer umfassenden Wachstumsstrategie positioniert werden.

• Erste Apple-Smartglasses für das zweite Quartal 2027 geplant

• XR-Headset Vision Air: Günstigere Alternative zu Vision Pro

• Brille mit Display und KI-Steuerung geplant



An welchen Produkten arbeitet Apple?

Laut einem umfassenden Bericht des für gewöhnlich gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo entwickelt Apple derzeit sieben verschiedene Head-Mounted-Produkte, die schrittweise zwischen 2025 und 2028 eingeführt werden sollen. Die Entwicklung unterteilt sich in zwei Produktkategorien: XR-Headsets innerhalb der Vision-Reihe und Smartglass-Modelle mit unterschiedlicher technischer Ausrichtung.

Die Vision-Produkte umfassen zunächst ein Update der aktuellen Vision Pro mit einem neuen M5-Chip, das bereits für 2025 vorgesehen ist. Laut Ming-Chi Kuo plant Apple 2026 bislang kein neues Produkt einzuführen. Darauf folgt aber 2027 ein leichteres Modell namens Vision Air, bevor 2028 ein vollständig neu gestaltetes Headset mit leistungsstarker Mac-ähnlicher Performance unter dem Namen Vision Pro 2 erwartet wird.

Parallel arbeitet Apple laut Kuo an Varianten von Smartglasses. Diese reichen von einer einfachen Audio-Brille ohne Display bis hin zu vollwertigen Augmented-Reality-Brillen mit integriertem Waveguide-Display.

Funktionalität statt spektakulärer Effekte

Ein Display im Brillenglas wird es zunächst nicht geben. Stattdessen setzt Apple auf grundlegende Technologien wie Kamera, Spracherkennung und Audiowiedergabe. Die Steuerung erfolgt durch Gesten oder Sprachbefehle. Laut Kuo sollen die Kameras KI-gestützt sein, was eine präzisere Interaktion mit der Umgebung ermöglicht. Im Jahr 2027 wird mit einem Produktionsvolumen zwischen drei und fünf Millionen Einheiten gerechnet, was auf einen ernsthaften Markteintritt schließen lässt, so Kuo.

Parallel dazu soll das XR-Headset Vision Air auf den Markt kommen. Im Vergleich zur aktuellen Vision Pro wird das Gerät etwa 40 Prozent leichter sein. Dies soll vor allem durch den Einsatz von Kunststoff- und Magnesiumteilen statt der bisherigen Titan-Elemente erreicht werden. Außerdem soll das XR-Headset deutlich weniger kosten als die Vision Pro.

Langfristige Perspektive mit zusätzlichen Modellen

Die beiden für 2027 geplanten Produkte sind Teil einer langfristig ausgerichteten, differenzierten Produktstrategie. Während Vision Air als vollwertiges XR-Headset mit visionOS und komplexer Sensorik ausgestattet sein dürfte, stellt die Ray-Ban -ähnliche Smartglasses eher eine Brücke zwischen Lifestyle-Gadget und funktionaler Tech dar. Die Smartglasses verzichten in der ersten Version auf ein Display und richten sich damit an Nutzer, die keine erweiterten visuelle Inhalte benötigen. Im Vordergrund stehen stattdessen Funktionalitäten wie Audio-Navigation, Umgebungsinteraktion und einfache Kamerafunktionen, vergleichbar mit einer Apple Watch in Brillenform. Für spätere Versionen plant Apple laut Kuo dann Brillen mit echten AR-Displays. Zwei dieser XR-Modelle mit Waveguide-Technologie sollen frühestens ab 2028 erscheinen.

