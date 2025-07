Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Index-Performance

So performte der Dow Jones zum Handelsende.

Am Dienstag gab der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,46 Prozent auf 44.632,99 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,184 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,244 Prozent auf 44.946,98 Punkte an der Kurstafel, nach 44.837,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44.883,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44.568,83 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 43.819,27 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 29.04.2025, den Wert von 40.527,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40.539,93 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 1,93 Prozent auf 259,82 USD), Coca-Cola (+ 1,89 Prozent auf 69,38 USD), McDonalds (+ 1,15 Prozent auf 302,67 USD), Goldman Sachs (+ 1,15 Prozent auf 731,98 USD) und Johnson Johnson (+ 1,14 Prozent auf 168,11 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-7,46 Prozent auf 261,07 USD), Boeing (-4,37 Prozent auf 226,08 USD), Merck (-1,70 Prozent auf 82,63 USD), Honeywell (-1,49 Prozent auf 221,72 USD) und Apple (-1,30 Prozent auf 211,27 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32.731.455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,732 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net