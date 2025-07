Interview mit Finanzjournalistin und Börsenkorrespondentin Cornelia Eidloth

Ja, das Anlageverhalten von Frauen hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Zum einem ist der Anteil der Frauen, die aktiv in Aktien oder Fonds investieren, gestiegen, zum anderen zeigt sich ein wachsendes Interesse an Finanzbildung. Viele Frauen möchten mehr über Geldanlage lernen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Interesse an nachhaltigen Investitionen. Etwa 70 % der weiblichen Anleger achten bei ihren Entscheidungen auf Nachhaltigkeit, was zeigt, dass ethische Anlagemöglichkeiten für sie von Bedeutung sind. Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass Frauen zunehmend selbstbewusster und informierter im Bereich der Geldanlage werden, mit einem klaren Fokus auf Bildung, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Auch meine persönlichen Gespräche mit Frauen haben sich zum Glück in den letzten Jahren immer mehr in diese Richtung entwickelt.