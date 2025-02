Interview mit Birgit Wetjen, Chefredakteurin Courage Magazin

Vorweg: Ich fand Geld schon immer spannend und habe schon als kleines Mädchen strahlend mein Erspartes gezählt. Das hatte damals natürlich nichts mit Geldanlage zu tun, sondern war eher Ausdruck von einem Gefühl der Freiheit. Als Kind habe ich Bonbons geliebt. Ich wollte erwachsen werden, um mir so viel Süßes kaufen zu können, wie ich will. Geld hatte also schon sehr früh etwas von Freiheit für mich. Der Grund, dass ich mich dann beruflich auf Geldanlage spezialisiert habe, ist aber eher banal. Ich habe nach meiner Ausbildung an der Journalistenschule und abgeschlossenem VWL-Studium als freie Journalistin gearbeitet und viel über Unternehmen, Branchen, Wirtschaft und Konjunktur geschrieben. Und dann kam die erste große Börsenhype in Deutschland – und es wurden händeringend Finanzjournalisten gesucht. Ich habe mich eingearbeitet und fand das spannend. Jahre später habe ich dann festgestellt, dass sich Frauen kaum mit dem Thema Börse beschäftigen. Deshalb habe ich mich dann auf Frauenfinanzen spezialisiert.