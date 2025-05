Interview mit Begüm Sapancilar, Xtrackers ETFs

Als Ansprechpartnerin für digitale Vertriebskanäle im Xtrackers Sales Team bei der DWS arbeite ich quasi im Maschinenraum unserer digitalen Distribution und bin Ansprechpartnerin für Neobroker und Direktbanken. Im Vergleich zu manch anderen Kolleginnen und Kollegen bin ich mit meinen 3 Jahren in der Firma dennoch immer noch recht nah an meinen Anfängen in der Branche.

Bevor ich zur DWS kam, habe ich meinen Finance-Master an der Goethe Universität in Frankfurt abgeschlossen. Bachelor und Master waren aber nicht meine ersten Berührungspunkte mit Finanzen. Direkt nach meinem Abitur habe ich eine Bankausbildung absolviert. Doch die klassische Arbeit in der Bankfiliale war für mich nicht die Endstation, ich wollte noch näher an den Kapitalmärkten arbeiten. Meine Arbeit gibt mir nun die Möglichkeit genau das zu tun. Ich arbeite sehr eng an unseren Kunden und ihren Bedürfnissen und kann ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Dazu wird mir nie langweilig, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und ich bin ständig im Austausch, ob intern oder extern. Mein berufliches Umfeld ist dynamisch und bietet ständig neue Herausforderungen und Lernmöglichkeiten, was mich inspiriert und motiviert.