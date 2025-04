Online-Seminar: Female Finance – Dein Start an der Börse

Marile Glöcklhofer hat langjährige Börsenerfahrung, seit 1990 ist sie für die Börse München tätig. Vom Zurufhandel zu Kryptos und Social Media – so könnte man Ihren Berufsweg beschreiben. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Thema female finance. Mit zahlreichen Vorträgen und Kooperationen bringt sie das Thema Geldanlage für Frauen verständlich und unterhaltsam an die Zielgruppe. Frauen haben andere Ansprüche an die Geldanlage und oft andere Voraussetzungen. Teilzeit-Arbeit führt zu niedrigen Renten, die Lebenserwartung ist höher – weniger Geld muss auch noch länger reichen. Und ein Mann ist keine Altersvorsorge! Das sind die Ansatzpunkte, warum Frauen selbst für Ihre Finanzen und für ihr finanzielles Auskommen sorgen müssen. Marile Glöcklhofer vermittelt das Thema praxisnah und unterhaltsam, ohne Fachchinesisch. Als Vertreterin der neutralen Börse München & gettex ist der Vortrag auch fern von Produktverkauf und Anlageberatung. Information und Selbstermächtigung von Frauen zum Thema Finanzen stehen ganz klar im Mittelpunkt.