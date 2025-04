Interview mit Finanzjournalistin und Moderatorin Jessica Schwarzer

Sie sollten sich in kleinen Schritten an das Thema heranarbeiten. Am Anfang steht der Kassensturz. Wie sieht mein Budget aus? Wie viel kann und will ich sparen oder – besser noch – investieren. Vor dem Schritt an die Börse scheuen viele immer noch zurück. Wie wäre es mit ganz kleinen Summen anzufangen und diese regelmäßig über einen Sparplan in Fonds oder ETFs zu investieren? Das ist ein super Start an der Börse.