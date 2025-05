Interview mit Heike Arbter, Leiterin Raiffeisen Zertifikate

Dabei geht es mir sowohl um die Chancen als Investorinnen als auch um die Chancen auf dem Karriereweg. Als Anlegerinnen sind Frauen nachweislich risikoaverser als Männer – das muss nicht immer ein Nachteil sein. Im Gegenteil: Sich mit dem Risiko von Finanzprodukten zu beschäftigen und dieses zu verstehen, ist ein wichtiger Baustein des Erfolgs. Wer investiert, geht immer ein gewisses Risiko ein. Dieses zu erkennen und zu kalkulieren, sowie Investitionen gut zu diversifizieren und Produkte mit eingebauten Schutzmechanismen auszuwählen – wie zum Beispiel Anlagezertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz – minimiert die Wahrscheinlichkeit von Verlusten. Konservative Anlegerinnen und Anleger schätzen daher unser Angebot an Anlagezertifikaten, weil sie spannende Renditechancen mit weniger Risiken eröffnen, aber auch aufgrund der klar geregelten Auszahlungsmodalitäten.

Als Mitarbeiterinnen in der Finanzbranche haben Frauen in den letzten Jahren stark aufgeholt und auch an Selbstbewusstsein gewonnen. Hier schätze ich, dass es z.B. in der RBI bereits ein breites Angebot an Ausbildungen und Initiativen für Frauen gibt, aber auch die Bedeutung und Diskussion in der Öffentlichkeit zugenommen hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies in Zukunft zu weiteren Verbesserungen führen wird, denn divers zusammengesetzte Teams sind nachweislich am erfolgreichsten.