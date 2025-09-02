Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller

Die Ökonomin und mehrfache Buchautorin Claudia Müller gründete und leitet seit 2017 das Female Finance Forum, das Frauen im Umgang mit Geld und nachhaltigen Investitionen weiterbildet. Vor der Gründung des Female Finance Forums studierte sie internationale VWL und arbeitete mehrere Jahre u.a. bei der Deutschen Bundesbank. Dort war sie für das Thema „Green Finance“ verantwortlich. Dieses Wissen wendete sie parallel zur Gründung des Female Finance Forums in einer nachhaltigen Vermögensverwaltung an, wo Claudia für die nachhaltigen liquiden Anlagen zuständig war. Claudia wurde vom Focus Magazin unter die 100 Frauen des Jahres 2020 gewählt. Zudem hat das Female Finance Forum 2023 den 3. Platz des Finanzblog Awards der comdirect gewonnen.