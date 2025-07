Rüstung bleibt gefragt

Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte zeigt sich die DroneShield-Aktie am Donnerstag wieder mit Aufschlägen. Treibender Faktor bleibt die Auftragslage.

Werte in diesem Artikel

• DroneShield-Aktie legt nach kurzer Schwäche wieder zu

• Auftragslage treibt weiter an

• Gesamtauftragsvolumen 2025 zur Jahresmitte bereits bei 161 Millionen AUD



Wer­bung Wer­bung

0,41 Prozent auf 2,470 AUD hat die DroneShield-Aktie an der Börse in Sydney am Donnerstag zugelegt. Damit wurden die deutlicheren Gewinnmitnahmen vom Vortag, als es um 3,91 Prozent auf 2,46 AUD nach unten gegangen war, zwar nicht ausgeglichen, die Entwicklung zeigt aber, dass Anleger offenbar weiterhin grundsätzlich von den Geschäftsaussichten des Drohnenabwehrspezialisten überzeugt sind.

Auftragsflut übertrifft alle Erwartungen - Jahresprognose bereits zur Halbzeit pulverisiert

Denn DroneShield steht vor einem absoluten Rekordjahr. Neben dem 61,6-Millionen-Dollar-Auftrag eines europäischen Militärkunden sicherte sich das Unternehmen einen weiteren Deal über 9,7 Millionen US-Dollar. Diese Großaufträge treiben das Gesamtauftragsvolumen für 2025 auf beeindruckende 161 Millionen AUD zur Jahresmitte - deutlich über der ursprünglichen Jahresprognose von 140 Millionen AUD.

Wer­bung Wer­bung

Und auch von Experten kommen optimistische Bewertungen: Für den Broker Bell Potter, der eine Kaufempfehlung für die DroneShield-Aktie herausgegeben hat, ist noch Luft bis auf 2,60 US-Dollar nach oben. Davon ist die DroneShield-Aktie nicht mehr weit entfernt.

Kräftiges Wachstum erzielt

Der Drohnenabwehr-Spezialist verzeichnete zuletzt ein explosionsartiges Wachstum: Im ersten Quartal 2025 erzielte DroneShield einen Umsatz von 33,5 Millionen AUD, was einem Anstieg von 102 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders bemerkenswert entwickelt sich das margenstarke Softwaresegment mit einem Wachstum von satten 198 Prozent.

Für das erste Halbjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von rund 70 Millionen AUD - mehr als im gesamten Vorjahr. Das Management sieht insbesondere in Europa weiterhin enormes Auftragspotenzial von über einer Milliarde Euro, wie Firmenchef Oleg Vornik kundtat.



Redaktion finanzen.net