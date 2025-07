DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- Redcare Pharmacy bestätigt Jahresprognose -- Bayer, NEL, Droneshield, Nordex, NEL, grenke, Rüstungsaktien, D-Wave im Fokus

Der DAX legt am Donnerstag moderat zu und setzt damit die Erholung seit Mittwoch fort. Zuvor hatte der Index auf schwache US-Arbeitsmarktdaten aus dem Privatsektor zunächst negativ reagiert und war zeitweise auf 23.620 Punkte gefallen. Die Meldung, dass im Juni erstmals seit über zwei Jahren Stellen abgebaut wurden, sorgte jedoch schnell für eine Kehrtwende an den Märkten. Laut Analyst Stephen Innes beflügelten die schlechten Nachrichten die Erwartungen auf baldige Zinssenkungen - nach dem Motto: Schlechte Konjunkturdaten sind gut für die Börse.

Europas Börsen machen am Donnerstag leichte Gewinne. Zwar bleibt die Entwicklung rund um Trumps Strafzölle ein Thema, doch rückt in den USA bereits das verlängerte Feiertagswochenende in den Fokus. Für positive Impulse sorgt eine Einigung mit Vietnam, die deutlich moderater ausfiel als zunächst befürchtet. Unsicherheit besteht weiterhin beim großen US-Gesetzespaket - fünf Abgeordnete verweigern bislang ihre Zustimmung. Der Höhepunkt des Tages sind die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Schwache Zahlen unter den erwarteten 110.000 Stellen würden die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank befeuern. Frühere Arbeitsmarktdaten der Woche signalisierten allerdings Stärke, was einige Anleger dazu veranlasst, auf den später erscheinenden ISM-Service-Index zu setzen. Zudem werden weltweit die endgültigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) veröffentlicht; in Europa sind ansonsten kaum neue Daten geplant, in der Schweiz steht die Inflation im Fokus.

Anleger richten ihren Blick gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der bereits am Donnerstag erscheint - beflügelt von zuletzt gestiegenen Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed. Hinweise lieferte der ADP-Report: Im Juni baute die US-Privatwirtschaft erstmals seit über zwei Jahren Stellen ab.

Der Dow Jones notierte zum Start minimal Prozent tiefer und verblieb zunächst in der Verlustzone. Zeitweise konnte er dann etwas zulegen. Letztendlich ging er jedoch minimale 0,02 Prozent schwächer bei 44.484,42 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenso knapp in, konnte im Anschluss jedoch Gewinne verzeichnen. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,94 Prozent fester bei 20.393,13 Zählern aus dem Handel.

An den Aktienmärkten in Fernost ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 schlussendlich um 0,06 Prozent auf 39.785,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite unterdessen um 0,18 Prozent auf 3.461,15 Zähler.

Der Hang Seng sank in Hongkong daneben schließlich um 0,63 Prozent auf 24.069,94 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Im Fokus standen weiterhin mögliche Fortschritte in der Zollpolitik. Für etwas Zuversicht sorgt eine neue Einigung zwischen den USA und Vietnam: Demnach sollen vietnamesische Direktimporte künftig mit zwanzig Prozent Zoll belegt werden, während für über Vietnam umgeleitete Waren vierzig Prozent gelten. Im Gegenzug dürfen US-Produkte zollfrei nach Vietnam exportiert werden. Konkrete Details des Abkommens stehen allerdings noch aus.

