Team ausgebaut

Bechtle verstärkt sich mit einem Zukauft in Spanien.

Der IT-Dienstleister übernimmt nach eigenen Angaben die Grupo Solutia Tecnologia S.L. mit Hauptsitz in Sevilla und weiteren Standorten in Madrid und Murcia. Der 2005 gegründete IT-Dienstleister setzte im vergangenen Geschäftsjahr knapp 100 Millionen Euro um und beschäftigt derzeit 637 Mitarbeiter. Mit der Übernahme verfünffacht Bechtle sein Team in Spanien und baut sein Portfolio in den Bereichen Workplace, Software-Entwicklung und IT-Services den weiteren Angaben zufolge deutlich aus.

Via XETRA tendieren die Bechtle-Aktien zur Wochenmitte zeitweise 1,28 Prozent tiefer auf 38,68 Euro.

