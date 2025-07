Skalierung beschleunigen

D-Wave Quantum hat gestern eine neue strategische Entwicklungsinitiative angekündigt. Anleger scheinen überzeugt zu sein und greifen zu.

• D-Wave Quantum startet Initiative für erweiterte kryogene Verpackung

• Beschleunigt Entwicklung von Quantenprozessoren (Gate-Modell & Annealing)

• Kooperiert mit NASA Jet Propulsion Laboratory

Die neue Initiative baut auf D-Waves bestehender Technologieführerschaft im Bereich supraleitender kryogener Verpackungen auf und soll die Multichip-Verpackungsfähigkeiten, -ausrüstung und -prozesse des Unternehmens erweitern, wie es in der Pressemitteilung heißt. Durch die Stärkung der Fertigungsbemühungen mit modernster Technologie zielt D-Wave darauf ab, seine plattformübergreifenden Technologieentwicklungsaktivitäten zu beschleunigen und gleichzeitig grundlegende Komponenten seiner Lieferkette zu erhalten und auszubauen.

Zusammenarbeit mit NASA JPL und technologische Fortschritte

Als Teil dieser Initiative nutzt D-Wave die umfassende Expertise und Prozesse des NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). Durch die Anwendung des supraleitenden Bump-Bond-Prozesses des JPL hat D-Wave eine End-to-End-supraleitende Verbindung zwischen Chips demonstriert. Diese Arbeit soll eine wichtige Grundlage für die Skalierung sowohl von D-Waves Annealing-Architekturen als auch von den Fluxonium-basierten Gate-Modell-Architekturen bilden. D-Wave ist der Ansicht, dass supraleitende Bump-Bonds entscheidend für die skalierbare Kontrolle von Fluxonium und die Interkonnektivität in Multichip-Quantenprozessor-Architekturen sein werden. Darüber hinaus erwirbt D-Wave Ausrüstung und entwickelt Prozesse mit dem Ziel, die Schaltkreisdichten in seiner wegweisenden Fertigung von supraleitenden Leiterplatten (PCBs) zu erhöhen, was sowohl für die Skalierung zu größeren Prozessoren als auch für die Unterstützung der Analog-Digital-Quantencomputing-Technologie erforderlich ist.

Dr. Trevor Lanting, Chief Development Officer bei D-Wave, kommentierte in der Aussendung dazu: "Die Skalierung sowohl von Annealing- als auch von Gate-Modell-Quantencomputern erfordert eine Hochleistungsverpackung. Wir glauben, dass diese strategische Initiative es uns ermöglichen wird, unsere Führungsposition in der Entwicklung von Quantensystemtechnologien weiter auszubauen und unsere spannende und aggressive Produkt-Roadmap auf dem Weg zu 100.000 Qubits zu unterstützen".

Entwicklung der D-Wave Quantum-Aktie

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigte vorbörslich an der NYSE eine deutliche Bewegung mit einem Plus von 6,21 Prozent auf 18,12 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits ein Wachstum von 103 Prozent verzeichnen. Das Unternehmen wird seine Bilanzzahlen am 7. August präsentieren. Laut TipRanks wird die Aktie von Analysten mit durchweg positiven Bewertungen versehen: Neun Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, während es keine Hold- oder Sell-Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,50 US-Dollar, wobei das höchste Ziel 30 US-Dollar und das niedrigste 13 US-Dollar beträgt.

