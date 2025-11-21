DAX23.192 -0,4%Est505.529 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -6,6%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.553 -3,5%Euro1,1523 -0,1%Öl63,03 -0,3%Gold4.069 -0,2%
Quantenbeben

D-Wave Quantum taumelt: Verstrichene Warrants-Deadline treibt Aktie weiter runter

21.11.25 13:44 Uhr
NYSE-Aktie D-Wave Quantum bricht ein: Deadline-Chaos verschärft den Abwärtstrend | finanzen.net

Die D-Wave-Quantum-Aktie steht unter massivem Druck, nachdem die Einlösefrist für Warrants verstrichen ist und Investoren über Verwässerung und fehlende Ertragsmodelle diskutieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17,97 EUR 0,34 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Wichtige Frist für öffentliche Warrants ist verstrichen - viele davon verfallen wertlos
• D-Wave-Aktienkurs bricht ein
• Anleger verunsichert

Warrant-Deadline sorgt für starke Nervosität

D-Wave Quantum blickt an der Börse derzeit auf eine tiefrote Performance. Ein wesentlicher Auslöser der jüngsten massiven Kursverluste war die Entscheidung des Unternehmens, seine Finanzierungssituation durch das Auslaufen bestimmter Optionsrechte neu zu ordnen. Am 19. November endete die Laufzeit sämtlicher öffentlicher Warrants, die Anleger nur noch für einen Cent pro Stück einlösen konnten - praktisch ohne realen Gegenwert. Diese enge Frist setzte die Inhaber deutlich unter Druck: Wer die Option nicht fristgerecht in Aktien tauschte, ging nahezu leer aus.

Der Vorgang sorgte für erhebliche Unruhe, obwohl D-Wave betonte, dass die damit verbundene Verwässerung des Aktienbestands lediglich rund 2,1 Prozent betragen werde. Offiziell sprach das Management von einem wichtigen Schritt, um die Kapitalstruktur zu entschlacken und zukünftige Finanzierungsprozesse zu vereinfachen.

Verwässerungsgefahr belastet die Stimmung

Die Ankündigung der Warrant-Rücknahme hat nicht nur zu sofortigen Verkaufswellen geführt, sondern auch Zweifel an der Kapitalstruktur geweckt. Trotz potenzieller Kapitalzufuhr durch die Redemption für Forschung und Entwicklung fürchtet der Markt, dass die ausgeübten Warrants den Aktienbestand und damit den Wert für bestehende Anteilseigner deutlich verwässern könnten.

Im vergangenen Monat hat die D-Wave-Aktie an der NYSE so auch mehr als 37 Prozent an Wert vernichtet, auf Sicht der zurückliegenden fünf Tage ging es um über 13 Prozent nach unten. Und auch am heutigen Freitag deuten sich erneut erhebliche Abschläge an: Im vorbörslichen Geschäft geht es zeitweise um kräftige 4,29 Prozent nach unten auf 19,63 US-Dollar.

Bei TipRanks zeigt sich unterdessen aber ein deutlich optimistischeres Bild: Alle neun analysierenden Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 38,89 US-Dollar und damit fast 90 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 20,51 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

