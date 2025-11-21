DAX23.008 -1,2%Est505.488 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl61,98 -1,9%Gold4.037 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Schwere Zeiten

Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen

21.11.25 10:14 Uhr
Novo Nordisk-Aktie verliert Boden: Strategiewandel, Preisanpassungen und Insider-Aktivität sorgen für Unruhe | finanzen.net

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kämpft mit zunehmendem Wettbewerbsdruck: Umsatzprognose, Preise für Schlüsselmedikamente und Insider-Käufe sorgen für Turbulenzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
40,59 EUR -1,17 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Prognose für 2025 deutlich reduziert - Wachstumserwartungen gedämpft
• Preise von Wegovy und Ozempic gesenkt, um Preisdruck entgegenzuwirken br> • Spekulationen über Vertrauen und langfristige Strategie

Wer­bung

Strategische Prognosekorrektur bei Novo Nordisk

Novo Nordisk hat seine Finanzziele für 2025 nach unten korrigiert. Das Unternehmens-Management erwartet nun nur noch ein Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent, während die Gewinne lediglich um 4 bis 7 Prozent steigen sollen. Auch das erwartete operative Ergebnis wurde gesenkt, da die Nachfrage für Wegovy und Ozempic langsamer wächst als angenommen.

Preisdruck zwingt zum Umdenken

Um auf eine stagnierende Verkaufsdynamik zu reagieren, senkt Novo über den Direktvertrieb selektiv die Preise für Wegovy und andere GLP-1-Wirkstoffe. Dieser Schritt soll helfen, den Absatz anzukurbeln, wirkt sich aber auch negativ auf die Margen aus. Gleichzeitig signalisiert die Preisanpassung die zunehmende Konkurrenz - insbesondere durch Nachahmer und generische GLP-1-Präparate.

Insider-Kauf als Ambivalenz-Signal

Während die Prognose sinkt und der Margendruck wächst, hat Vorstandsmitglied Stephan Engels eine überraschende Insider-Kaufaktion gestartet: Er erwarb kürzlich Novo-Aktien in unbekannter Menge. Manche Marktbeobachter interpretieren dies als Ausdruck von Vertrauen in die langfristige Strategie, andere warnen: Es könnte auch ein Versuch sein, kursseitige Unsicherheit zu dämpfen.

Wer­bung

Novo Nordisk-Aktie unter Druck

Für Investoren stellt sich jetzt die Frage: Ist Novo Nordisk weiterhin ein Wachstumswert mit Potenzial oder droht ein langfristiger Abwärtstrend? Die Preiskompensation könnte kurzfristig zusätzliche Käufer anziehen, doch die Margen bleiben unter Druck.

Vor diesem Hintergrund steht das Papier am Freitag erneut auf den Verkaufszetteln: In Dänemark geht es zeitweise um 2,32 Prozent nach unten auf 306,85 Kronen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
14.11.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
10.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen