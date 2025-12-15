DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
Top News
Roboter, Chips, Politik: Welche Aktien vom neuen „Physical‑AI“-Boom profitieren! Roboter, Chips, Politik: Welche Aktien vom neuen „Physical‑AI“-Boom profitieren!
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,44 EUR -0,44 EUR -1,01 %
STU
41,53 EUR -0,82 EUR -1,92 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 191,04 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

10:41 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
42,44 EUR -0,44 EUR -1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
475,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:41 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Vorwürfe wegen Sehschäden Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie verliert dennoch: EMA signalisiert Rückenwind für höhere Wegovy-Dosis
BNP Paribas Novo Nordisk, Roche, Novartis, Pfizer, Kupfer, Palladium, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
finanzen.net Erhöhte Volatilität: Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
Dow Jones EVOTEC-Aktie leichter: Novo-Nordisk-Eigner ist komplett ausgestiegen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen
Zacks CHMP Backs Higher-Dose Wegovy as Novo Nordisk Seeks 2026 EU Approval
Zacks Investors Heavily Search Novo Nordisk A/S (NVO): Here is What You Need to Know
MotleyFool 2 Predictions for Novo Nordisk in 2026
Benzinga European Regulator Backs Approval Of Novo Nordisk High-Dose Wegovy
Benzinga FDA Weighs Rapid Review For Eli Lilly Obesity Pill As Novo Nordisk Nears Launch
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Topped the Market on Thursday
Zacks Novo Nordisk (NVO) Laps the Stock Market: Here's Why
MotleyFool Novo Nordisk (NVO) Q3 2025 Earnings Transcript
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen