RWE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von RWE beim Kursziel von 50 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery sieht auch nach dem guten Jahr 2025 mit der zweitbesten Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor weiter Luft für RWE-Aktien. Er setzt dabei vor allem auf ein Mitte März anstehendes Strategieupdate zur Mittelverwendung./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,63 €		 Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
43,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,87%
Analyst Name:
Olly Jeffery 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

09:41 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie unter die Lupe Positive Bewertungsänderung: Deutsche Bank AG stuft RWE-Aktie auf Buy hoch Positive Bewertungsänderung: Deutsche Bank AG stuft RWE-Aktie auf Buy hoch
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz
TraderFox Stocks in Action: RWE, Iberdrola, Lufthansa, Accor, Schneider Electric
TraderFox RWE ist ein Profiteuer vom KI-Zeitalter. Warum die Aktie bald wieder starten könnte!
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt RWE auf 'Analyst Focus List'
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen
reNEWS RWE powers up A44n solar farms
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE appoints new Europe onshore boss
EQS Group EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Ute Gerbaulet, buy
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE powers up modernised Lasbek site
reNEWS RWE wins 68MW in latest Italian auction
