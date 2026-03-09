DAX 23.983 +2,5%ESt50 5.839 +2,7%MSCI World 4.445 +0,6%Top 10 Crypto 9,2120 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.795 +3,1%Euro 1,1633 +0,0%Öl 92,56 +3,1%Gold 5.175 +0,6%
GEA Aktie

62,80 EUR -0,10 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

11:11 Uhr
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
61,15 €		 Abst. Kursziel*:
-6,79%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
62,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,24%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

11:11 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
08:31 GEA Equal Weight Barclays Capital
08:06 GEA Buy UBS AG
09.03.26 GEA Hold Warburg Research
09.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
Nachrichten zu GEA

GEA-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Vormittag fester
finanzen.net GEA-Aktie letztlich fest: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
dpa-afx ROUNDUP 2: Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Gea Group gefragt - Steigende Konsensschätzung erwartet
finanzen.net GEA Aktie News: GEA zieht am Montagnachmittag an
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag
EQS Group EQS-News: 2025 financial results: GEA reports profitable growth, achieves climate targets ahead of schedule and expects accelerated revenue growth in 2026
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: GEA publishes preliminary figures and exceeds expectations for key financial indicators for 2025, confirms accelerated sales growth in 2026
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
