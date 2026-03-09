GEA Aktie
Marktkap. 9,33 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Prognosen des Anlagenherstellers für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie für das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität in diesem Jahr lägen leicht über den jeweiligen Markterwartungen, schrieb Timothy Lee am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
61,45 €
|Abst. Kursziel*:
9,03%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
63,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,26%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|08:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|GEA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|GEA Buy
|UBS AG
|08:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|GEA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG