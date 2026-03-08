Barclays Capital

UniCredit Overweight

09:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Unicredit habe im Schlussquartal 2025 mit dem Vorsteuergewinn die Erwartungen deutlich verfehlt./bek/ag

