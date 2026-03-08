DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2265 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus
CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
68,50 EUR +1,75 EUR +2,62 %
STU
62,05 CHF +3,41 CHF +5,82 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 95,23 Mrd. EUR

KGV 9,98
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

09:36 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
68,50 EUR 1,75 EUR 2,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Unicredit habe im Schlussquartal 2025 mit dem Vorsteuergewinn die Erwartungen deutlich verfehlt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,15 €		 Abst. Kursziel*:
30,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,78%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

09:36 UniCredit Overweight Barclays Capital
16.02.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
13.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

finanzen.net Moral trifft Rendite Vatikanbank startet eigene Aktienindizes: Neue Benchmarks nach katholischen Prinzipien Vatikanbank startet eigene Aktienindizes: Neue Benchmarks nach katholischen Prinzipien
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittag in Rot
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen