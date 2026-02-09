DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7795 -1,1%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
UniCredit Aktie

79,86 EUR +0,58 EUR +0,73 %
FSE
78,75 EUR +4,74 EUR +6,40 %
GVIE
Marktkap. 115,17 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

08:31 Uhr
UniCredit Overweight
UniCredit S.p.A.
79,86 EUR 0,58 EUR 0,73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,75 €		 Abst. Kursziel*:
12,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
79,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

08:31 UniCredit Overweight Barclays Capital
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
09.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Ausschüttungspläne Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
dpa-afx UniCredit-Aktie fester: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Unicredit, Grenke, Renk Group und Aurubis.
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
