UniCredit Aktie
Marktkap. 115,17 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
88,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,75 €
|Abst. Kursziel*:
12,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
79,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:31
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
