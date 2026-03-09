DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2265 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
HOCHTIEF Aktie

Marktkap. 27,85 Mrd. EUR

KGV 28,10
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Barclays Capital

HOCHTIEF Equal Weight

09:46 Uhr
HOCHTIEF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
390,40 EUR 13,20 EUR 3,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 419 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HOCHTIEF

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
419,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
390,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,44%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
390,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,33%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
370,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

