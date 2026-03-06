DAX 22.930 -2,8%ESt50 5.545 -3,1%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9320 +3,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 107,0 +14,7%Gold 5.094 -0,2%
JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie
Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF Aktien-Sparplan
363,60 EUR -11,40 EUR -3,04 %
STU
Marktkap. 28,26 Mrd. EUR

KGV 28,10
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Barclays Capital

HOCHTIEF Equal Weight

09:01 Uhr
HOCHTIEF Equal Weight
HOCHTIEF AG
363,60 EUR -11,40 EUR -3,04%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 280 auf 419 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die spanische ACS und Hochtief dürften besonders vom Bau von Datenzentren profitieren, schrieb Tom Zhang am Freitagabend. Die Unternehmen seien stark auf Bauinfrastruktur im Zusammenhang mit Energieversorgung spezialisiert./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 18:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HOCHTIEF

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
419,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
352,00 €		 Abst. Kursziel*:
19,03%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
363,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
370,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

09:01 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von HOCHTIEF
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag freundlich
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt mittags deutlich
finanzen.net MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF increases operational net profit guidance for 2025
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: &#193;ngel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board ...
